«Грязные игры были с обеих сторон». Монтойя — о Хорнере и Марко

«Грязные игры были с обеих сторон». Монтойя — о Хорнере и Марко
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказался о противостоянии бывших сотрудников «Ред Булл» — Кристиана Хорнера и Хельмута Марко.

«Конечно, были драмы, борьба и манипуляции со стороны Кристиана, 100%. Но Хельмут Марко — не святой. Никто из них не святой. Меня это очень удивляет, потому что необходимости в подобном не было. Все эти выступления, все титулы, выигранные с Марко, все пилоты, которых он привёл. И никто не говорит о Хельмуте и его прекрасной работе.

Он был сосредоточен на противостоянии с Кристианом. Это печально, потому что он добился больших успехов. Люди не согласны с его подходом, но результаты были отличные. Грязные игры были с обеих сторон. И знаете, что в итоге случилось? Их обоих уволили, но один оказался в куда более выигрышном положении, чем другой», — приводит слова Монтойи F1Oversteer.

Ферстаппен раскрыл, что постоянно общается с экс-руководителем «Ред Булл» Хорнером
