Менеджер Ферстаппена: слышу хорошие новости о двигателе «Ред Булл», но с чем сравнивать?

Раймонд Вермюлен, менеджер Макса Ферстаппена, высказался об ожиданиях от «Ред Булл» в следующем сезоне.

«Ориентиры на следующий год? Никто не знает. На первых нескольких этапах станет понятно, как всё в итоге складывается. Слышу хорошие новости о двигателе, но с чем сравнивать? На что нам ориентироваться? Стоит подождать. Главный вопрос — какая команда сможет быстро перевернуть ситуацию, если окажется не так высоко. Важно будет внести нужные изменения на базе, сделать новые детали. Посмотрим, что получится. Но сейчас все в одинаковом положении, это плюс.

«Ред Булл» полностью нацелен на результат, команда вкладывает огромные деньги в моторы, аэротрубу и базу, так что всё идёт по плану. Посмотрим. Пока я доволен, конечно. Это был сложный сезон. Следующий год станет настоящим вызовом. Макс по-прежнему молод, быстр и голоден до побед. Вся борьба впереди», — приводит слова Вермюлена RacingNews365.