«Нет другого пилота, с кем я бы хотел оказаться в одной команде». Расселл — о Ферстаппене

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что хотел бы стать напарником четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, ныне выступающего в «Ред Булл».

«Уверен, мне по силам бороться с лучшими пилотами в современной Формуле-1. И сейчас золотым эталоном является Макс Ферстаппен. Я готов побороться с ним. В пелотоне нет другого такого пилота, с которым так сильно хотел бы оказаться в одной команде. Зачем? Чтобы показать, насколько я хорош», — приводит слова Расселла GPBlog.

В минувшем чемпионате Расселл набрал 319 очков и занял четвёртое место в личном зачёте. Его команда «Мерседес» финишировала второй в Кубке конструкторов, уступив только «Макларену».

