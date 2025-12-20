Росберг оценил вероятность того, что Норрис может завершить карьеру

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг оценил вероятность того, что пилот «Макларена» Ландо Норрис может покинуть чемпионат после выигранного титула.

«Я решил уйти ещё на финишной прямой Гран-при Абу-Даби 2016 года. Каждый поступает по-своему. Я чувствовал, что оказался на вершине и решил уйти на пике. Это был такой прекрасный момент после долгой карьеры. Лично для меня это действительно было правильное решение. Знаю, что многие были разочарованы, потому что мы показали отличное противостояние с Хэмилтоном.

Как бы то ни было, уверен, Ландо даже не подумает о таком сценарии. Он по-прежнему считает, что впереди много отличных сезонов. И, конечно. он младше, чем был я в то время. У каждого свой путь», — приводит слова Росберга PlanetF1.