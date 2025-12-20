Скидки
Чемпион мира по бахам получил серьёзные травмы после прыжка в воду на отдыхе

Чемпион мира по бахам получил серьёзные травмы после прыжка в воду на отдыхе
Комментарии

Аргентинский раллийный гонщик Хуан Крус Якопини, выступающий за заводскую команду Toyota Gazoo Racing получил серьезные множественные травмы и спинномозговой шок после прыжка в воду на мелководье плотины Эль-Каррисаль в аргентинской провинции Мендоса.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, 26-летний Круз, который начинал подготовку к участию в ралли «Дакар-2026» в составе команды Toyota Gazoo Racing, катался на лодке с друзьями вдоль плотины, когда решил прыгнуть в воду. На мелководье он ударился о дно.

Гонщик был доставлен в больницу на карете скорой помощи. На пути в больницу у гонщика произошла остановка сердца и дыхания, хотя медицинским работникам удалось стабилизировать его состояние. В госпитале у него диагностировали тяжелую политравму и спинальный шок, после чего его перевели в клинику Куйо в том же городе.

Якопини является действующим чемпионом мира по бахам.

