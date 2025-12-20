Скидки
Чемпион мира по бахам пропустит «Дакар-2026» после травм, полученных на отдыхе

Чемпион мира по бахам пропустит «Дакар-2026» после травм, полученных на отдыхе
Команда Toyota Gazoo Racing выпустила заявление в связи с серьёзными травмами, полученными раллийным гонщиком, чемпионом мира по бахам Хуаном Крусом Якопини.

«Команда Toyota Gazoo Racing получила печальные новости о нашем пилоте Хуане Крусе Якопини. Сообщается, что он попал в серьёзный инцидент проводя время с друзьями в своей родной провинции Мендоса и в настоящее время находится на лечении.

Хотя подробности пока ограничены и основаны на общедоступной информации, ситуация, безусловно, сложная. В свете этих обстоятельств Хуан Крус Якопини не примет участия в ралли «Дакар-2026».

В настоящее время наши мысли с Хуаном Крусом, его семьей и близкими. От имени всех сотрудников команды мы желаем им сил и мужества в этот непростой период.

Команда продолжит следить за ситуацией и предоставит дополнительную информацию, как только она станет доступна», — гласит заявление команды.

