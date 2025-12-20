Скидки
Мотористы и ФИА проведут встречу по поводу возможного нарушения регламента «Мерседесом»

Комментарии

В понедельник, 22 декабря, состоится встреча между представителями мотористов Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА) для обсуждения информации о том, что «Мерседес» нашёл лазейку в правилах по двигателям, о чём сообщалось ранее. О предстоящей встрече информирует издание L'Equipe.

При этом не все команды в настоящий момент требуют запрета этой системы — в «Ред Булл», напротив, обратились к ФИА с просьбой разъяснить эти правила. Ранее сообщалось, что австрийская команда активно работает над увеличением степени сжатия топливной смеси.

Напомним, ранее стало известно, что речь идёт о способе увеличения степени сжатия во время работы мотора. Согласно техническому регламенту, степень сжатия в двигателях не должна превышать допустимое значение 16:1, но в процессе эксплуатации с помощью найденного приёма можно достичь степени 18:1, что увеличивает мощность мотора на 15 лошадиных сил.


