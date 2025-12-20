Управляющий директор «Альпин»: не верю в планы на 100 гонок, три года или пять лет

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о будущем французской команды.

«Я не из тех, кто верит в планы на 100 гонок, три года или пять лет. Считаю, что нужны лучшие специалисты. которых ты можешь собрать, их нужно поставить на верные позиции. Есть точная миссия — сделать так, чтобы вся армия двигалась в одном направлении, при этом самому трудиться изо всех сил. Это упорная работа изо дня в день, это медленный и изматывающий процесс. И ты просто надеешься, что в итоге справишься лучше остальных.

Мог сказать вот что. Болид, который мы строим, лучше, чем машина этого года. Не могу сказать, позволит ли он занять первое место, 10-е или 20-е на решётке. Не знаю. Уверен, что мы смогли сделать шаг вперёд, но другие команды делают то же самое, не знаю, какого прогресса достигли они», – приводит слова Нильсена RacingNews365.