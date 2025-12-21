Скидки
Доменикали: это был невероятный год для молодёжи в Формуле-1

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о выступлении дебютантов чемпионата в 2025 году.

«Невероятный год для молодёжи. Они продемонстрировали волю и целеустремленность, необходимые для успеха в Формуле-1. Один из многочисленных примеров мы могли увидеть в Австралии. Хаджар попал в аварию на прогревочном круге, многие говорили, что он не готов. Теперь перенесёмся в сегодняшний день. Он переходит в «Ред Булл», где становится напарником четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

В Формуле-1 важна стойкость. Ни в одном другом виде спорта нет такого давления. Если справляешься с ним, то становишься одним из главных действующих лиц чемпионата», — приводит слова Доменикали официальный сайт Формулы-1.

