Мекис рассказал, как финал Ф-1 в 2025 году повлиял на команду перед новым регламентом

Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что финиш сезона-2025 стал для коллектива важнейшим моральным стимулом накануне революционных изменений в Формуле-1. Он отметил, что возвращение в борьбу за титул укрепило веру команды не только в людей, но и в используемые методики.

«Это огромный стимул для технического отдела — видеть уровень производительности машины в конце такого сезона. Это вселяет уверенность в людей. У нас уже была уверенность в наших людях, мы чувствуем, что у нас лучшие таланты. Но это вселяет уверенность в методологии, в инструменты, в ключевые показатели эффективности, которые мы используем. Это самый важный аспект», — приводит слова Мекиса издание Racing News 365.

После Гран-при Нидерландов в конце августа пилот команды Макс Ферстаппен отставал от лидера чемпионата на 104 очка. Однако благодаря обновлениям машины, которые «Ред Булл» продолжали вносить даже на финальных этапах, нидерландец вернулся в борьбу и уступил в борьбе за титул пилоту «Макларена» Ландо Норрису всего два очка.