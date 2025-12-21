«Я люблю Нью-Йорк». Хэмилтон показал, как проводит межсезонье

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон продолжает радовать поклонников контентом в межсезонье. В своём аккаунте в социальной сети Х спортсмен поделился фотографией из Нью-Йорка.

Хэмилтон в Нью-Йорке Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

«Я люблю Нью-Йорк», — подписал изображение Хэмилтон.

Ранее после Гран-при в Абу-Даби Льюис заявлял, что «этой зимой с ним никто не сможет связаться. У него не будет с собой телефона». Он добавил, что «с нетерпением ждёт этого» и что «это будет полное отключение от матрицы».

После перехода в «Феррари» в сезоне-2025 Хэмилтон занял только шестое место в личном зачёте. Во второй половине года спортсмен нередко выражал разочарование своими результатами и результатами команды, что породило слухи о возможном завершении карьеры.