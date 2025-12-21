Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я люблю Нью-Йорк». Хэмилтон показал, как проводит межсезонье

«Я люблю Нью-Йорк». Хэмилтон показал, как проводит межсезонье
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон продолжает радовать поклонников контентом в межсезонье. В своём аккаунте в социальной сети Х спортсмен поделился фотографией из Нью-Йорка.

Хэмилтон в Нью-Йорке

Хэмилтон в Нью-Йорке

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

«Я люблю Нью-Йорк», — подписал изображение Хэмилтон.

Ранее после Гран-при в Абу-Даби Льюис заявлял, что «этой зимой с ним никто не сможет связаться. У него не будет с собой телефона». Он добавил, что «с нетерпением ждёт этого» и что «это будет полное отключение от матрицы».

После перехода в «Феррари» в сезоне-2025 Хэмилтон занял только шестое место в личном зачёте. Во второй половине года спортсмен нередко выражал разочарование своими результатами и результатами команды, что породило слухи о возможном завершении карьеры.

Сейчас читают:
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android