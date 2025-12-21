Гасли — о дружбе с Оконом: был переломный момент, после которого всё развалилось

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о сложных отношениях с соотечественником и бывшим партнёром по команде пилотом «Хааса» Эстебаном Оконом. Гонщики, выросшие вместе и бывшие долгое время очень близки, не смогли восстановить связь после одного инцидента на трассе.

«Мы могли бы снять целый документальный фильм об этом. Мы проводили вместе почти каждую среду и каждый уикенд: то он у меня, то я у него. У нас была крепкая связь. К сожалению, был переломный момент на одной из гонок, после которого всё развалилось довольно драматичным образом, который трудно объяснить.

Мы оба точно знаем, откуда пришли. Знаем, через что пришлось пройти, чтобы добиться своего. И мы также оба знаем, что это соперничество было даже полезным. Оно подталкивало нас выходить за пределы своих возможностей. Я не сомневаюсь, что через 10-20 лет мы сможем спокойно обо всём поговорить и обсудить произошедшее по-другому», — приводит слова Пьера издание Motorsport.

В сезоне-2025 Эстебан Окон в составе «Хааса» заработал 38 очков и занял 15-е место в личном зачёте. В свою очередь, Пьер Гасли смог принести команде 22 очка и оказался на 18-й строчке турнирной сетки, опередив напарника по команде Франко Колапинто, бывшего напарника Джека Дуэна и пилота «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето.