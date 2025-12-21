Норрис стал 21-м чемпионом мира, подписавшим шлем Стюарта для борьбы с деменцией

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал 21-м и последним действующим чемпионом Формулы-1, оставившим свою подпись на легендарном шлеме, который собрал автографы всех живых обладателей титула. Акция была организована трёхкратным чемпионом мира сэром Джеки Стюартом для его благотворительной организации, борющейся с деменцией. Шлем стал главным призом в лотерее, средства от которой пойдут на передовые исследования по профилактике и лечению этого заболевания. Победители уже получили возможность посетить Гран-при Абу-Даби сезона-2025, а теперь им вручат и уникальный шлем.

«Деменция — самый большой вызов в моей жизни, куда более серьёзный, чем всё, с чем я сталкивался на трассе. Видеть, как моя жена Хелен, мой хронометрист и главная поддержка, живёт с этой болезнью, сделало меня более решительным, чем когда-либо, в борьбе за излечение», — приводятся слова Стюарта в пресс-релизе его благотворительного фонда Race Against Dementia.

Норрис, ставший 35-м чемпионом мира в истории после завоевания титула на Гран-при Абу-Даби, завершил сбор подписей. Среди чемпионов, оставивших автографы на шлеме, — Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер, Ален Прост, Кими Райкконен, Дженсон Баттон, Себастьян Феттель, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон и другие.