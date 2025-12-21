Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис стал 21-м чемпионом мира, подписавшим шлем Стюарта для борьбы с деменцией

Норрис стал 21-м чемпионом мира, подписавшим шлем Стюарта для борьбы с деменцией
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис стал 21-м и последним действующим чемпионом Формулы-1, оставившим свою подпись на легендарном шлеме, который собрал автографы всех живых обладателей титула. Акция была организована трёхкратным чемпионом мира сэром Джеки Стюартом для его благотворительной организации, борющейся с деменцией. Шлем стал главным призом в лотерее, средства от которой пойдут на передовые исследования по профилактике и лечению этого заболевания. Победители уже получили возможность посетить Гран-при Абу-Даби сезона-2025, а теперь им вручат и уникальный шлем.

«Деменция — самый большой вызов в моей жизни, куда более серьёзный, чем всё, с чем я сталкивался на трассе. Видеть, как моя жена Хелен, мой хронометрист и главная поддержка, живёт с этой болезнью, сделало меня более решительным, чем когда-либо, в борьбе за излечение», — приводятся слова Стюарта в пресс-релизе его благотворительного фонда Race Against Dementia.

Норрис, ставший 35-м чемпионом мира в истории после завоевания титула на Гран-при Абу-Даби, завершил сбор подписей. Среди чемпионов, оставивших автографы на шлеме, — Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер, Ален Прост, Кими Райкконен, Дженсон Баттон, Себастьян Феттель, Нико Росберг, Льюис Хэмилтон и другие.

Сейчас читают:
Ландо Норрис — чемпион мира! Как прошёл финал сезона Формулы-1
Live
Ландо Норрис — чемпион мира! Как прошёл финал сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android