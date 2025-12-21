Лоусон: я чувствовал, что упустил многое в предсезонной разработке в 2025 году

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о сложностях подготовки к сезону-2025, когда он был вынужден присоединиться к команде уже после его старта, и поделился ожиданиями от предсезонья перед 2026 годом.

«То, чего я жду, — это межсезонье, время с командой и возможность подготовиться как следует. Потому что в этом году, с учётом того, как всё начиналось, я определённо чувствовал, что упустил многое в предсезонной разработке и построении процессов. Особенно в сезоне, где разница была в мелочах. Когда я вернулся в «Рейсинг Буллз», для меня всё было новым и приходилось почти что догонять остальных. Я не знаю, как сложится следующий год, но теперь у меня будет время перед сезоном, установленное количество дней, которые я смогу максимально использовать, готовясь вместе с командой. Эта подготовка меня действительно вдохновляет на то, чтобы попытаться прийти в следующий сезон максимально готовым», — приводит слова гонщика издание F1 Oversteer.

Контракт новозеландца с «Рейсинг Буллз» был продлён до конца 2026 года. В нынешнем сезоне Лоусон начал год в основном составе «Ред Булл», но после двух этапов вернулся в дочернюю команду, где заменил Юки Цуноду. Гонщик признался, что такой переход в середине чемпионата заставил его играть в догонялки. В 2026 году у него впервые будет возможность провести полноценную подготовку с теми инженерами и механиками, с которыми он будет работать весь сезон.

Его напарником станет дебютант Арвид Линдблад, и Лоусон ожидает, что команда будет во многом опираться на его опыт в условиях кардинальной смены регламента Формулы-1.