Ферстаппен раскрыл, с кем из гонщиков Формулы-1 хотел бы выступить в «24 часах Ле-Мана»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен назвал двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо идеальным напарником для легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» и поделился своим мнением о карьерном долголетии Алонсо.

«Лично я считаю, что в 40 или 44 года я уже не буду таким, какой я сегодня. Возможно, не в плане мотивации. Но если ты не в топовом автомобиле, то тем более.

Я твердо убеждён, что если бы Фернандо [Алонсо] был в топовой машине, как в 2023 году, когда он мог бороться за подиумные места, то боец в нём снова проявился бы. В определённые моменты он проявляет это, вы видите, чего он может достичь, вы видите, что он боец. А когда ты дважды становился чемпионом мира, выиграл так много и борешься за десятое место…

[Сотрудничество с Алонсо в Ле-Мане] было бы хорошей возможностью. Я бы предпочёл, чтобы он был в машине, чем 99% других гонщиков», — приводит слова Макса издание F1 Oversteer.

Ферстаппен, который в 2025 году дебютировал в гонках на выносливость, получив лицензию для выступлений в классе GT3 на Нюрбургринге, ранее заявлял о желании в будущем стартовать в Ле-Мане. Интерес к этой гонке также выражали другие гонщики Формулы-1, включая Шарля Леклера и Пьера Гасли.