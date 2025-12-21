Фото: Хэмилтон встретился в Нью-Йорке с актёром Майклом Б. Джорданом

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон встретился в Нью-Йорке с голливудским актёром и продюсером Майклом Б. Джорданом во время межсезонья.

Майкл Б. Джордан и Льюис Хэмилтон Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

«Мой любимый город. Нью-Йорк — такое вдохновляющее и проницательное место. Я так благодарен за то, что могу каждый год проводить здесь время, где так легко размышлять и черпать силы в нашем общем творческом потенциале и человечности. Мир стремительно меняется, и мы не должны забывать, как важно двигаться вперёд с миром в душе и с благими намерениями, окружив себя людьми, которые проявляют любознательность и заботу. Я люблю Нью-Йорк, всегда», — подписал Хэмилтон серию фотографий в социальных сетях.