Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о новом болиде «Мерседеса» на сезон-2026: это будет завораживающе

Вольф — о новом болиде «Мерседеса» на сезон-2026: это будет завораживающе
Комментарии

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился первыми впечатлениями от новой машины команды, созданной по регламенту Формулы-1 2026 года, которую он увидел в симуляторе.

«Мы начинаем настоящую гибридную эру. Мы используем двигатели на 50% электрические, с экологичным топливом. И это добавляет ещё один уровень инноваций. Я только что вышел из симулятора, наблюдая, как едет машина. Это будет завораживающе. Распределение энергии будет играть огромную роль, как и интеллект гонщика, его подготовка к уикенду.

Я бы очень на это [превосходство нового силового агрегата] надеялся, но я закоренелый пессимист. Стакан всегда наполовину пуст, а не наполовину полон. Мы поставили себе цели по силовой установке и по шасси. Были ли эти цели достаточно амбициозными, не упустили ли мы что-то, будет ли наше исполнение безупречным — я не знаю», — приводит слова Вольфа издание F1 Oversteer.

Он подчеркнул, что ключом к успеху станет постоянное развитие машины в течение сезона.

Материалы по теме
«Мерседес» и «Ред Булл» могли найти серую зону моторного регламента — Motorsport-Magazin
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android