Вольф — о новом болиде «Мерседеса» на сезон-2026: это будет завораживающе

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился первыми впечатлениями от новой машины команды, созданной по регламенту Формулы-1 2026 года, которую он увидел в симуляторе.

«Мы начинаем настоящую гибридную эру. Мы используем двигатели на 50% электрические, с экологичным топливом. И это добавляет ещё один уровень инноваций. Я только что вышел из симулятора, наблюдая, как едет машина. Это будет завораживающе. Распределение энергии будет играть огромную роль, как и интеллект гонщика, его подготовка к уикенду.

Я бы очень на это [превосходство нового силового агрегата] надеялся, но я закоренелый пессимист. Стакан всегда наполовину пуст, а не наполовину полон. Мы поставили себе цели по силовой установке и по шасси. Были ли эти цели достаточно амбициозными, не упустили ли мы что-то, будет ли наше исполнение безупречным — я не знаю», — приводит слова Вольфа издание F1 Oversteer.

Он подчеркнул, что ключом к успеху станет постоянное развитие машины в течение сезона.