Вассёр прокомментировал критику в адрес Хэмилтона за его интервью в сезоне-2025

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал критику в адрес Льюиса Хэмилтона за его интервью в сезоне-2025 и объяснил, как семикратный чемпион мира ведёт себя внутри команды.

«Я надеюсь, что гонщик очень расстроен собой и командой, когда выбывает в Q1. Я не уверен, что вы, журналисты, предпочитаете, чтобы кто-то выходил на телевизионную пресс-конференцию и говорил: «Нет, всё нормально, бла-бла-бла» — всю эту обычную чепуху. Я полностью уважаю позицию гонщиков, когда они занимают такую [негативную] позицию. Тогда для меня самое важное — это чтобы кто-то сотрудничал с командой.

Гораздо лучше, когда кто-то не выступает перед телекамерами, а возвращается на дебрифинг, разговаривает с инженерами, пытается найти решения. Именно такую позицию занимал Льюис, даже когда у него был тяжёлый момент в конце сезона, и это придаёт команде положительную энергию.

Честно говоря, у меня точно такая же ситуация со всеми вами: когда вы набрасываетесь на меня, а я спускаюсь к пит-уоллу после тяжёлой гонки и у вас есть куча вопросов, иногда я не хочу тратить слишком много времени на ответы.

Для Льюиса это было сложно. Дело не в том, что мы делаем хуже или лучше, а в том, что мы просто делаем по-другому. Дело не только в еде или погоде, а в том, что каждое программное обеспечение отличается, каждый компонент отличается. Люди вокруг него были другими», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

В своём дебютном сезоне за «Феррари» Хэмилтон впервые в карьере не поднялся на подиум и завершил чемпионат на шестом месте, отстав от напарника Шарля Леклера на 86 очков.