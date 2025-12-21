Ферстаппен рассказал, как бы подходил к управлению командой, если бы был руководителем

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что не стал бы копировать модель равноправия гонщиков, принятую в «Макларене».

«Если бы я был руководителем команды, я бы назначил явного пилота номер один и пилота номер два, но такого, который был бы достаточно хорош, чтобы набирать очки и бороться за чемпионство конструкторов», — приводит слова Ферстаппена издание F1 Oversteer.

Руководитель «Макларена» Зак Браун неоднократно подчёркивал, что принцип двух первых пилотов является частью ДНК команды. Критики считали такой подход рискованным, напоминая о внутрикомандном конфликте 2007 года между Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном, который тогда позволил Кими Райкконену вырвать чемпионство.