Минцлафф — о Ферстаппене: пока мы делаем всё возможное, он останется верен нам

Минцлафф — о Ферстаппене: пока мы делаем всё возможное, он останется верен нам
Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф высказал уверенность в том, что четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен завершит карьеру в их команде, несмотря на слухи о возможном уходе в прошлом сезоне.

«Важно сказать, что я не боюсь никаких пунктов о результативности в его контракте. Самое важное для спортсмена — видеть, что все в команде делают для него всё возможное. И, думаю, Макс был впечатлён тем, как в этом году изменились результаты и атмосфера в команде.

Макс всегда хочет побеждать и иметь лучший болид, как и мы. Пока он чувствует, что мы над этим работаем и делаем всё возможное, я думаю, он останется верен нам. Он также видит, сколько мы вложили в наш собственный двигатель. Помните, мы бренд энергетических напитков, и какой это уникальный шаг», — приводит слова Минцлаффа издание Racing News 365.

Ферстаппен, чей контракт с командой рассчитан до конца 2028 года, в первой половине сезона-2025 был объектом активных слухов о переходе в «Мерседес» из-за неконкурентоспособности «Ред Булл». Однако после летнего перерыва команда улучшила форму, а сам гонщик заявил, что останется на 2026 год, и в итоге с разницей лишь в два очка уступил титул пилоту «Макларена» Ландо Норрису в личном зачёте сезона-2025.

