Вассёр — о поддержке тифози в 2025 году: они стояли под дождём в 7:15 у входа

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр выразил огромную благодарность болельщикам команды за их поддержку во время сложного сезона-2025, в котором «Скудерия» не одержала ни одной победы.

«Прежде всего, спасибо огромное. Я хочу сказать особые слова для них. Этот сезон был трудным. Он был трудным для Льюиса [Хэмилтона], для Шарля [Леклера], для всей команды и для меня, но также и для болельщиков. И их поддержка всегда была огромной. Одним утром шёл дождь, а у главного входа в 7:15 стояли парни, чтобы сделать фото, и вы не представляете, какую позитивную энергию они нам дают. Я никогда не смогу сказать спасибо достаточно раз. Большое вам спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Вассёра издание Sky Sport Italia.

Сезон-2025 стал для «Феррари» первым без побед с 2021 года и худшим за время руководства Вассёра: команда опустилась со второго на четвёртое место в Кубке конструкторов. Команда свернула разработки текущего болида ещё в апреле, чтобы сконцентрировать все ресурсы на создании машины по новому регламенту 2026 года.

