Вольф — о проблеме Антонелли в 2025 году: он добрый, поэтому не хотел говорить «нет»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф назвал главную причину сложностей, с которыми столкнулся дебютант Формулы-1 Кими Антонелли в сезоне-2025, и указал, что тому необходимо стать более жёстким в общении.

«Просто тебя бросают на растерзание каннибалам в Формуле-1. Интенсивное давление со стороны СМИ, ответственность перед «Мерседесом», перед многими людьми, которые отдают всё, чтобы предоставить тебе двигатель и машину. И я думаю, что, вероятно, это был урок в середине сезона, особенно в Европе. Все что-то хотят от тебя. Он добрый человек, поэтому не хотел говорить «нет», — приводит слова Вольфа издание F1 Oversteer.

По мнению руководителя, неумение отказывать и фокусироваться на главном — на результатах на трассе — стало ключевым фактором спада в европейской части сезона. Вольф отметил, что команда никогда не сомневалась в скорости и потенциале 19-летнего итальянца, но ему нужно стать более решительным. В ответ команда внесла коррективы в подготовку гонщика к уикендам, чтобы помочь ему сконцентрироваться.

Антонелли завершил свой дебютный сезон на седьмом месте в личном зачёте. При этом он всего на шесть очков отстал от своего предшественника в команде — Льюиса Хэмилтона.

