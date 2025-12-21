Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон рассказал, каким видит свой идеальный рождественский ужин

Льюис Хэмилтон рассказал, каким видит свой идеальный рождественский ужин
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, каким он видит свой идеальный рождественский ужин.

«Моя мачеха готовит лучший хрустящий картофель с соусом. По сути, это как воскресный ростбиф, только в основном с овощами. А потом хороший десерт, например, вкусный чизкейк или морковный торт. А после — много конфет, сладостей. Я обожаю есть всё это в Рождество», — сказал Хэмилтон в видео, опубликованном официальным аккаунтом команды в социальной сети Х.

Льюис Хэмилтон перешёл в итальянскую команду в 2025 году. По итогам завершившегося сезона Формулы-1 спортсмен занял шестое место в общем зачёте пилотов.

Материалы по теме
Фото
«Я люблю Нью-Йорк». Хэмилтон показал, как проводит межсезонье
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android