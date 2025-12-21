Льюис Хэмилтон рассказал, каким видит свой идеальный рождественский ужин

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, каким он видит свой идеальный рождественский ужин.

«Моя мачеха готовит лучший хрустящий картофель с соусом. По сути, это как воскресный ростбиф, только в основном с овощами. А потом хороший десерт, например, вкусный чизкейк или морковный торт. А после — много конфет, сладостей. Я обожаю есть всё это в Рождество», — сказал Хэмилтон в видео, опубликованном официальным аккаунтом команды в социальной сети Х.

Льюис Хэмилтон перешёл в итальянскую команду в 2025 году. По итогам завершившегося сезона Формулы-1 спортсмен занял шестое место в общем зачёте пилотов.