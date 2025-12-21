Феттель — об уязвимости Норриса: думаю, это причина его популярности

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель отметил смелость действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса, который открыто говорит о своём психологическом состоянии, ломая устоявшиеся стереотипы в спорте.

«Это было просто табу. Было как: «Ты не говоришь об этом». Никто не говорил, тогда у тебя складывалось представление, что гонщики — это машины, они так точны, не допускают ошибок, не показываешь слабости. Это касается всех видов спорта: не показывай слабости, потому что знаешь, ты не хочешь показывать их своему сопернику, бла-бла-бла.

Думаю, это всё ерунда, мы все люди, у всех нас есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся, здорово, что Ландо является таким образцом для подражания не только в Формуле-1, но и за её пределами. Это также причина его популярности.

Конечно, вижу комментарии других, критикующих эту часть: «Это делает его уязвимым, это нехорошо». Но я категорически не согласен», — заявил Феттель в подкасте Beyond The Grid.

Ранее в том же интервью немецкий гонщик дал высокую оценку и другому чемпиону Максу Ферстаппену, назвав его ключевым преимуществом «голову» и способность сохранять хладнокровие под давлением.