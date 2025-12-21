Скидки
Култхард: верю Ферстаппену, когда он говорит, что его самооценка не изменится без побед

Култхард: верю Ферстаппену, когда он говорит, что его самооценка не изменится без побед


Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард высказался о четырёхкратном чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Я действительно верю Максу, когда он говорит, что его самооценка и ощущения никак не изменятся, даже если он больше никогда не станет чемпионом мира.

Макс гоняется ради побед, но при этом он хорошо понимает, что постоянно выигрывать невозможно. И, учитывая то, что в следующем году «Ред Булл» будет впервые использовать двигатели собственного производства, команду может ждать не самый лучший период», – приводит слова Дэвида Култхарда RacingNews365.

По итогам сезона-2025 Ферстаппен занял второе место в личном зачёте, уступив британцу Ландо Норрису из «Макларена».


