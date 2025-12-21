Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв объяснил проблемы напарников Ферстаппена в «Ред Булл»

Вильнёв объяснил проблемы напарников Ферстаппена в «Ред Булл»
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о причинах проблем напарников Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Все постоянно рассказывают, что в «Ред Булл» строят болиды под Макса Ферстаппена, его предпочтения, а его напарникам остаётся только посочувствовать. Но на самом деле это не так. Это Макс много работает с машиной, помогая его сделать всё лучше и лучше. Если ты не способен пилотировать болид или в ходе сезона разобраться в проблеме, с каждой гонкой ты будешь становиться только медленнее. Хотя, на деле, это не ты будешь становиться медленнее, а Макс будет становиться всё быстрее и быстрее.

Просто по причине того, что ты сам оказался неспособен грамотно разобраться в особенностях болида и приспособиться к ним. Конечно, в таких условиях команда будет больше работать с Максом, а его машина в конечном итоге будет становиться для второго пилота неуправляемой. Мы видели, что так каждый сезон происходило с Пересом. Они начинали сезон на равных, но на этом всё заканчивалось. Это не Чеко начал терять скорость, это Макс становился всё быстрее, потому что он был способен приспособиться к изменениям машины», — приводит слова Вильнёва GPBlog.

Материалы по теме
Ферстаппен рассказал, как бы подходил к управлению командой, если бы был руководителем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android