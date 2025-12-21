Вильнёв объяснил проблемы напарников Ферстаппена в «Ред Булл»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о причинах проблем напарников Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

«Все постоянно рассказывают, что в «Ред Булл» строят болиды под Макса Ферстаппена, его предпочтения, а его напарникам остаётся только посочувствовать. Но на самом деле это не так. Это Макс много работает с машиной, помогая его сделать всё лучше и лучше. Если ты не способен пилотировать болид или в ходе сезона разобраться в проблеме, с каждой гонкой ты будешь становиться только медленнее. Хотя, на деле, это не ты будешь становиться медленнее, а Макс будет становиться всё быстрее и быстрее.

Просто по причине того, что ты сам оказался неспособен грамотно разобраться в особенностях болида и приспособиться к ним. Конечно, в таких условиях команда будет больше работать с Максом, а его машина в конечном итоге будет становиться для второго пилота неуправляемой. Мы видели, что так каждый сезон происходило с Пересом. Они начинали сезон на равных, но на этом всё заканчивалось. Это не Чеко начал терять скорость, это Макс становился всё быстрее, потому что он был способен приспособиться к изменениям машины», — приводит слова Вильнёва GPBlog.