Серхио Перес: когда потерял место в «Ред Булл», не осознавал, как мне нужен перерыв

Мексиканский новобранец «Кадиллака» Серхио Перес высказался о своём возвращении в чемпионат мира.

«В момент потери места в «Ред Булл» я этого не осознавал, но мне и правда был нужен перерыв. Когда ты выступаешь в Формуле-1, всегда думаешь о своём следующем сезоне, следующей гонке, контракте. Ты просто действуешь на автомате. Когда же тебя вынуждают уйти, как это было в моём случае, ты осознаёшь, что не замечал многих вещей, да и в целом начинаешь смотреть на Формулу-1 иначе.

Я ощущаю, что за время отсутствия я действительно полюбил Формулу-1. Не стоит забывать, какими сложными для меня получились последние несколько месяцев в «Ред Булл». Я терял мотивацию, но я не мог позволить себе этого, ведь я действительно люблю Формулу-1, спорт, который дал мне всё. И в тот день, когда я закончу карьеру, я хочу сделать это с улыбкой на лице и уважением за то, как много дал мне этот спорт», — приводит слова Серхио Переса Autosport.

