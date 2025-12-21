Скидки
Хэмилтон: возможно, под дождём новыми машинами будет управлять сложнее, чем сейчас

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о болидах 2026 года, которые будут построены по новому техническому регламенту.

«Мне очень сложно предсказать, как будут выглядеть гонки на новых машинах, как и что из этого выйдет. Эти машины на симуляторе ощущаются совершенно иначе. И не уверен, что журналистам и зрителям понравятся новые машины. Прижимная сила станет ниже, а показатели крутящего момента, напротив, вырастут. Предположу, что под дождём новыми машинами будет управлять сложнее, чем сейчас.

Но, возможно, я буду приятно удивлён, всё будет отлично. Возможно, и с обгонами всё будет хорошо, а обгонять станет проще», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

В своём дебютном сезоне за «Феррари» Хэмилтон впервые в карьере не поднялся на подиум и завершил чемпионат на шестом месте, отстав от напарника Шарля Леклера на 86 очков.

