Хаджар: лучше сейчас смириться, что я буду медленнее Ферстаппена

Французский новичок «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о будущих совместных выступлениях с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Конечно, хочу быть таким же быстрым, как Макс. Но опасно думать, что я приду в «Ред Булл» и сразу же поеду на его уровне. Так можно оказаться в замкнутом круге и самому себе создать огромнейшее количество проблем. Вероятность того, что смогу быть на равных с Максом, минимальна.

Лучше уже сейчас смириться с тем, что в первые несколько месяцев после начала сезона я буду медленнее него. Так будет проще работать над собой и изучать его телеметрию, понимая, в чём именно я ему проигрываю», — приводит слова Хаджара Formula Passion.