Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший гоночный инженер Леклера Хави Маркос узнал свою должность в «Кадиллаке» — PlanetF1

Бывший гоночный инженер Леклера Хави Маркос узнал свою должность в «Кадиллаке» — PlanetF1
Комментарии

Хави Маркос, бывший гоночный инженер пилота «Феррари» Шарля Леклера, станет главным гоночным инженером команды «Кадиллак» в Формуле-1. Об этом сообщает PlanetF1.

Маркос покинул «Феррари» в январе 2025 года, после чего стал техническим директором программы «Кадиллака» в WEC в категории GT, а теперь возвращается в Формулу-1.

Напомним, ранее команда определилась с гоночными инженерами пилотов. Перес в 2026 году будет работать с Карло Пасетти, ранее бывшим перформанс-инженером команды «Астон Мартин». Что касается Боттаса, его гоночным инженером станет Джон Ховард, который ранее работал в «Альпин» с Пьером Гасли. Ховард проработал во французской команде почти 15 лет.

Материалы по теме
В «Кадиллаке» определились с гоночными инженерами Боттаса и Переса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android