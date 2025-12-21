Бывший гоночный инженер Леклера Хави Маркос узнал свою должность в «Кадиллаке» — PlanetF1

Хави Маркос, бывший гоночный инженер пилота «Феррари» Шарля Леклера, станет главным гоночным инженером команды «Кадиллак» в Формуле-1. Об этом сообщает PlanetF1.

Маркос покинул «Феррари» в январе 2025 года, после чего стал техническим директором программы «Кадиллака» в WEC в категории GT, а теперь возвращается в Формулу-1.

Напомним, ранее команда определилась с гоночными инженерами пилотов. Перес в 2026 году будет работать с Карло Пасетти, ранее бывшим перформанс-инженером команды «Астон Мартин». Что касается Боттаса, его гоночным инженером станет Джон Ховард, который ранее работал в «Альпин» с Пьером Гасли. Ховард проработал во французской команде почти 15 лет.