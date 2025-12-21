Патрезе оценил дебютный сезон Антонелли в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Рикардо Патрезе высказался об итальянском пилоте «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Если «Мерседес» при новом регламенте построит лучшую машину в пелотоне, Антонелли нужно будет сфокусироваться на том, чтобы опередить Расселла. И он уже показывал, что способен обогнать напарника. В таком случае всё остальное приложится.

Я бы назвал дебютный сезон Кими великолепным. Это был его дебют, ему нужно было многому научиться, при этом он очень хорошо показал себя в умении учиться на собственных ошибках, которые нельзя было избежать, они были вызваны исключительно нехваткой опыта. Мне понравился Кими в прошедшем сезоне. Он показывал проблески пилота невероятного уровня», – приводит слова Патрезе GPBlog.