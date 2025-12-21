Скидки
Авто Новости

Берман: я чувствовал, что машина «Хааса» мне подходит

Берман: я чувствовал, что машина «Хааса» мне подходит
Пилот «Хааса» Оливер Берман оценил итоги сезона-2025 и поделился мнением о предстоящем сезоне.

«В целом я чувствовал, что машина мне подходит, но сейчас очень интересно, какое впечатление о себе оставит машина 2026 года. Я пока не пилотировал её на симуляторе, так что очень интересно. Посмотрим, какие сложности это нам преподнесёт.

Конечно, хочется, чтобы новая машина оказалась как можно более быстрой, хотел бы зарабатывать очки для нашей команды, но эффективность моей работы не зависит от поведения машины на трассе. В этом году я смог заложить плотную основу, вижу свой прогресс и хотел бы, чтобы в следующем году моё профессиональное становление продолжилось», — приводит слова Бермана официальный сайт Формулы-1.

