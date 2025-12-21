Скидки
Чандхок: Марко был невероятно смел в своих действиях

Чандхок: Марко был невероятно смел в своих действиях
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался об экс-советнике «Ред Булл» Хельмуте Марко.

«С другой стороны, он сделал результаты возможными. Был невероятно смелым, потому что многие в паддоке были консервативны. Решение забрать Ферстаппена из Формулы-3, например, после всего одного сезона и без какого-либо другого опыта… Макс перешел из картинга в Формулу-3, а затем сразу в Формулу-1.

Это был огромный шаг, но Хельмут полностью его поддержал. Это был его выбор, и он сделал это полностью самостоятельно. Мы действительно должны отдать ему должное за такие решения», — приводит слова Чандхока RacingNews365.

