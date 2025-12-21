«Правда в том, что никто ничего не знает». Вассёр — о сезоне-2026

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Если говорить честно, подход «Феррари» на следующий сезон будет другим. В прошлом сезоне, начиная чемпионат, все держали в голове результат Абу-Даби 2024 года.

В этом же году никто не знает, чего ждать. Мы можем сколько угодно тратить времени на рассуждения, расписывать стратегии и обсуждать другие команды, но правда в том, что сейчас никто и ничего не знает.Вот почему я даже не хочу тратить свои силы на обсуждение этих вопросов. Я хотел бы сосредоточиться на команде, развитии болида и сотрудничестве Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Ну и на стремлении выжать максимум из имеющихся у нас возможностей», — приводит слова Вассёра GPBlog.