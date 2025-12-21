Эксперт объяснила, с какими трудностями может столкнуться «Кадиллак» с Пересом и Боттасом

Эксперт Sky Sports Берни Коллинз высказалась о проблемах, с которыми может столкнуться «Кадиллак», наняв двух опытных пилотов — Серхио Переса и Валттери Боттаса.

«Команде в любом случае один опытный пилот, потому что они начнут дорабатывать свою машину на симуляторе. Надеюсь, сейчас у них происходит именно это: они работают на симуляторе, чтобы получить обратную связь. Думаю, нужен опытный гонщик, который недавно ездил на шинах «Пирелли». Оба пилота — и Боттас, и Перес обладают силой.

Не могу представить их в паре только из-за их характеров, но думаю, было бы здорово иметь в команде кого-то одного из этих двух гонщиков, человека с большим опытом, который знаком с современными силовыми установками и шинами.

Думаю, для этой команды было бы очень полезно принять в свой состав новичка, потому что первые несколько лет, вероятно, будут посвящены развитию. Для того чтобы довести машину до такого состояния, изначально необходим определённый опыт и человек, который не будет расстраиваться, если возникнут проблемы», — приводит слова Коллинз Sky Sports.