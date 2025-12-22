Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Минцлафф: нет сомнений, что Ферстаппен завершит карьеру в «Ред Булл»

Минцлафф: нет сомнений, что Ферстаппен завершит карьеру в «Ред Булл»
Комментарии

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф заявил, он уверен, что Макс Ферстаппен завершит свою карьеру в австрийской команде.

«Чувствую огромную взаимную симпатию и преданность. Для меня нет никаких сомнений, что Макс Ферстаппен завершит свою карьеру в «Ред Булл», — приводит слова Минцлаффа RacingNews365.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор

Ферстаппен, чей контракт с командой рассчитан до конца 2028 года, по слухам в первой половине сезона-2025, мог перейти в «Мерседес» из-за неконкурентоспособности «Ред Булл». Однако после летнего перерыва команда улучшила форму, а сам гонщик заявил, что останется на 2026 год, и в итоге с разницей лишь в два очка уступил титул пилоту «Макларена» Ландо Норрису в личном зачёте сезона-2025.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android