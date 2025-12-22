Минцлафф: нет сомнений, что Ферстаппен завершит карьеру в «Ред Булл»

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф заявил, он уверен, что Макс Ферстаппен завершит свою карьеру в австрийской команде.

«Чувствую огромную взаимную симпатию и преданность. Для меня нет никаких сомнений, что Макс Ферстаппен завершит свою карьеру в «Ред Булл», — приводит слова Минцлаффа RacingNews365.

Ферстаппен, чей контракт с командой рассчитан до конца 2028 года, по слухам в первой половине сезона-2025, мог перейти в «Мерседес» из-за неконкурентоспособности «Ред Булл». Однако после летнего перерыва команда улучшила форму, а сам гонщик заявил, что останется на 2026 год, и в итоге с разницей лишь в два очка уступил титул пилоту «Макларена» Ландо Норрису в личном зачёте сезона-2025.