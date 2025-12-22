Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: если проверять все команды, половина будет нарушать регламент

Ферстаппен: если проверять все команды, половина будет нарушать регламент
Комментарии

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о нарушениях технического регламента командами Формулы-1.

«Конечно, вы всегда пытаетесь найти предел – все мы это делаем. А иногда нам это сходит с рук – нас не всегда проверяют. Думаю, если проверять все команды на каждой гонке, половина из них точно окажется с нарушениями.

Но ФИА тогда понадобилось бы много людей, это просто невозможно. Нарушение «Макларена»? Это был для меня ранний рождественский подарок. По крайней мере, это немного оживило ситуацию. Иначе не говорили, что Абу-Даби так близок. Для Формулы-1, думаю, это было позитивно, да и для меня тоже», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android