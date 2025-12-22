Ферстаппен: если проверять все команды, половина будет нарушать регламент

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о нарушениях технического регламента командами Формулы-1.

«Конечно, вы всегда пытаетесь найти предел – все мы это делаем. А иногда нам это сходит с рук – нас не всегда проверяют. Думаю, если проверять все команды на каждой гонке, половина из них точно окажется с нарушениями.

Но ФИА тогда понадобилось бы много людей, это просто невозможно. Нарушение «Макларена»? Это был для меня ранний рождественский подарок. По крайней мере, это немного оживило ситуацию. Иначе не говорили, что Абу-Даби так близок. Для Формулы-1, думаю, это было позитивно, да и для меня тоже», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.