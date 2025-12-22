Вильнёв — Пиастри: должен прийти на тесты совершенно новым человеком, забыв про тот сезон

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв дал совет австралийскому гонщику «Макларена» Оскару Пиастри, упустившему чемпионский титул в сезоне-2025, и объяснил, как тому нужно подходить к новому сезону.

«Ты должен быть жёстким. В этом и заключается суть. Снаружи всё выглядит мило и дружелюбно, но на самом деле это жестокий мир.

В этом году у него не получилось, и он знает, что чемпионат был у него в руках. Он контролировал ситуацию. И поэтому для него это тяжелее, чем, например, для Макса, который и не надеялся на победу. Из этих трёх гонщиков Оскару тяжелее всего. Потому что в итоге он финишировал третьим, уступив Максу, а не вторым. Это будет его мучить. Это то, что ему придется переварить этой зимой. Надеюсь, что он вернётся на первые тесты совершенно новым человеком, полностью забыв об этом сезоне. Он начнёт с нуля, со свежим настроем», — приводит слова Вильнёва издание Racing News 365.

Австралиец вёл чемпионат большую часть сезона, а после победы в Нидерландах опережал напарника по команде Ландо Норриса на 34 очка. Однако в финальной трети чемпионата Пиастри допустил серию ошибок и слабых выступлений, что в итоге отбросило его на третье место, на 13 очков позади Норриса.