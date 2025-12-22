Скидки
Линдблад проведёт свой первый шоу-ран на болиде «Ред Булл» по улицам Дели в 2026 году

Линдблад проведёт свой первый шоу-ран на болиде «Ред Булл» по улицам Дели в 2026 году
Будущий дебютант Формулы-1, пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад проведёт свой первый шоу-ран в статусе гонщика чемпионата на болиде «Ред Булл» по улицам индийской столицы в рамках мероприятия Red Bull Moto Jam 2026.

«Да, очевидно, я очень взволнован. Новости о Red Bull Moto Jam уже вышли. Думаю, это будет действительно крутое событие. Управлять болидом Формулы-1 на улицах Дели — это будет невероятно. Ещё более особенным делает то, что это будет мой первый шоу-ран в качестве пилота Формулы-1, и делать это здесь, в Индии, с моим наследием и происхождением, — это, конечно, то, чему я очень рад», — приводит слова Линдблада издание Motorsport.

Шоу-ран состоится в Дели незадолго до старта сезона-2026. Ожидается, что конкретные подробности о том, на какой именно машине Арвид будет ездить, станут известны за несколько недель до выставки.

Линдблад присоединится к Лиаму Лоусону в «Рейсинг Буллз», в то время как Исак Хаджар перейдёт в основную команду «Ред Булл».

