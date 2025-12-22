Леклер — о победе Норриса: видеть лицо человека таким счастливым — это красиво

Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал завоевание первого чемпионского титула в Формуле-1 пилотом «Макларена» Ландо Норрисом «красивой» историей.

«Вот почему я так люблю наш спорт — из-за эмоций. Неважно, как сильно ты хочешь победить своих соперников, видеть лицо человека таким счастливым, как у Ландо, — это красиво. Это высшая мечта для каждого из нас на этой стартовой решётке. Он осуществил её в этом году, и я очень рад за него. Он этого заслуживает. Теперь моя очередь продолжать гнаться за этим, и я надеюсь сделать жизнь Ландо сложнее в следующем году», — приводит слова Леклера издание Racing News 365.

Ранее Шарль уже писал в социальных сетях, что постарается усложнить жизнь Норриса в сезоне-2026.