Хэмилтон — о проигрыше Леклеру: я не обеспокоен этим, Шарль проделал отличную работу

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал своё поражение в личном зачёте в сезоне-2025 от напарника по «Феррари» Шарлю Леклеру, заявив, что не видит в этом повода для беспокойства перед сменой регламента в 2026 году.

«Я не обеспокоен этим, нет. Я просто сосредоточивался на своей стороне в этот период. Очевидно, Шарль проделал отличную работу. Он здесь уже семь лет. У него есть команда вокруг, с которой он работал много лет. Так что это отлаженная машина. С моей стороны — это новая группа людей. Для меня это новая среда, к которой я всё ещё привыкаю. Затем в середине года ко мне присоединился ещё один новый член команды. Так что мы все работаем изо всех сил, но добиться такой же слаженности, как у того, у кого это было несколько лет, — это не… так просто не делается. Это требует времени», — приводит слова Хэмилтона издание Planet F1.

В своём дебютном сезоне за «Феррари» Хэмилтон впервые в карьере не поднялся на подиум в Гран-при и уступил Леклеру 86 очков. Британский гонщик выразил надежду, что кардинальная смена правил в 2026 году позволит «Феррари» вернуться в борьбу за титулы, а ему — полностью адаптироваться в команде.