Летний сезон RDS стартует в апреле 2026 года

Российская Дрифт Серия (RDS) объявила предварительный календарь и ключевые изменения летнего сезона-2026, который стартует в конце апреля.

Первый этап Открытого чемпионата (RDS Open) состоится 25-26 апреля на трассе ATRON International Circuit в Рязани. Главный чемпионат — Гран-при RDS (RDS GP) — традиционно начнётся 2-3 мая на автодроме Moscow Raceway.

Фото: RDS

Основные изменения коснутся серии RDS Open: количество этапов сократится с семи до шести, а зачётная группа NXT для новичков будет упразднена. Все участники теперь будут соревноваться в едином классе по общему техническому регламенту.

«Внимательно изучив обратную связь от спортсменов и зрителей по итогам 2025 года, а также с учётом сложности подготовки автомобилей под регламент NXT, мы приняли решение в настоящий момент приостановить дальнейшее развитие этого класса», — цитирует генерального директора RDS Дмитрия Добровольского пресс-служба серии.

Фото: RDS

Помимо Москвы, этапы RDS GP пройдут в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Красноярске. Также в сезоне запланирован фестиваль RDS FEST. Полный календарь с датами и местами проведения будет опубликован в начале 2026 года.