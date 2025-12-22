Минцлафф — об увольнении Хорнера: это непростое решение, но мы приняли его не впопыхах

Исполнительный директор концерна «Ред Булл» Оливер Минцлафф объяснил причины увольнения многолетнего руководителя команды Формулы-1 Кристиана Хорнера в середине сезона-2025.

«Риск? Я не назвал бы это так, потому что мы были на 100% за эту меру. Мы знали, что должны что-то сделать. Я не из тех менеджеров, которые нанимают и увольняют просто так. У Кристиана был великолепный послужной список в команде, он добился огромных успехов. Все здесь в компании, включая меня, ценят его за то, что он сделал. Но нельзя вечно полагаться на историю, и мы почувствовали, что пришло время перевернуть страницу и начать новую главу. Это было непростое решение, но мы приняли его не впопыхах.

Формула-1 не так уж сильно отличается от футбола или любого другого спорта в этом отношении — если люди отвлекаются, они теряют концентрацию. У вас могут быть 11 лучших игроков или лучший пилот в мире, как Макс Ферстаппен, но если люди отвлечены и теряют фокус, то команда не может выступать на максимуме. Это был секрет Полишинеля («секрет на весь свет». — Прим. «Чемпионата»), что вокруг и внутри команды происходило слишком много всего. Это отвлекает. В последние месяцы [уже после замены Хорнера] мы видели, что результаты улучшаются, когда все на 100% сконцентрированы. И даже без лучшей машины Макс почти выиграл титул и одержал больше побед, чем кто-либо в этом году», — приводит слова Минцлаффа издание Formula Passion.

Хорнер был уволен в июле после Гран-при Великобритании, а на его место пришёл Лоран Мекис. После этого «Ред Булл» улучшил результаты, а Ферстаппен уступил титул пилоту «Макларена» Ландо Норрису всего два очка.