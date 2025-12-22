ФИА закрыла ещё одну лазейку в правилах для двигателей 2026 года — Racing News 365

Международная федерация автоспорта (ФИА) ужесточила правила для силовых установок Формулы-1 в сезоне-2026, закрыв потенциальную лазейку, связанную с манипуляцией температурой топливных расходомеров. Об этом сообщает издание Racing News 365.

На заседании Всемирного совета по автоспорту в декабре формулировка «Любое намеренное нагревание или охлаждение топливного расходомера запрещено» была заменена на более строгую: «Запрещено любое устройство, система или процедура, целью которых является изменение температуры топливного расходомера». Это изменение устраняет возможность толкования, при которой команды могли бы влиять на показания прибора, не нарушая напрямую запрет на «намеренные» действия.

Новые правила связаны с переходом на полностью экологичное топливо в 2026 году и заменой текущего лимита массового расхода (100 кг/ч) на лимит энергопотока (3000 МДж/ч). Все команды будут использовать единый стандартный ультразвуковой расходомер производства компании Allengra. Теоретически изменение его температуры могло бы влиять на точность измерений или показания состава топлива, давая преимущество в производительности.

Ранее в паддоке обсуждалась возможная лазейка в правилах для двигателей, связанная с коэффициентом сжатия, которую, по слухам, могла найти команда «Мерседес».