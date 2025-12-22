Контракт Хэмилтона с «Феррари» рассчитан до конца 2027 года с опцией продления — Bild

Контракт семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с итальянской командой «Феррари» рассчитан до конца сезона 2027 года, а также содержит опцию для продления ещё на один сезон. Об этом сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

Контракт Хэмилтона был инициирован президентом «Феррари» Джоном Элканном и руководителем команды Фредериком Вассёром, которые видели в британском гонщике как спортивный актив, так и глобального амбассадора бренда. По информации издания, годовая зарплата британца составляет около € 55 млн, а с учётом бонусов и рекламных доходов его совокупный заработок может превышать € 100 млн в год.

Хэмилтон перешёл в «Феррари» в начале 2025 года, однако в его дебютный сезон он впервые в карьере не поднялся на подиум в Гран-при и завершил чемпионат на шестом месте, на 86 очков отстав от напарника Шарля Леклера.