ФИА может разрешить «Мерседесу» использовать спорный мотор только до 2027 года

Разработка «Мерседесом» новых силовых установок для революционного сезона-2026 зашла в тупик из-за спора вокруг технического регламента, что может оставить без двигателей сразу четыре команды, включая действующего чемпиона «Макларен». По данным итальянского Corriere dello Sport, «Мерседес» оказался в ситуации, когда не может подготовить мотор, соответствующий новому лимиту степени сжатия.

Согласно новым правилам, степень сжатия двигателя должна быть снижена с 18:1 до 16:1. Однако, как утверждается, инженеры «Мерседеса» разработали систему, которая позволяет обойти это ограничение, используя тепловое расширение деталей при рабочих температурах. При этом на официальных «холодных» замерах Международной автомобильной федерации (ФИА) двигатель формально соответствует норме.

В ФИА состоялось экстренное совещание с участием возмущённых конкурентов — «Феррари», «Хонды» и «Ауди». Перед федерацией стоит дилемма: запретить систему и оставить без мотора часть пелотона либо разрешить её и спровоцировать череду протестов и юридических разбирательств.

В качестве выхода из ситуации, по информации Corriere dello Sport, рассматривается спорный «компромисс»: разрешить командам на моторах «Мерседеса» стартовать в 2026 году с не соответствующим правилам двигателем, но с формальной гарантией приведения его в норму к 2027 году. Такое решение, однако, категорически не устраивает остальных производителей.