Motorsport Week представил топ-10 пилотов Формулы-1 в эпоху граунд-эффекта

Автоспортивное издание Motorsport Week представило рейтинг 10 лучших пилотов Формулы-1 в эпоху действия регламента с граунд-эффектом — с 2022 по 2025 год.

Топ-10 лучших пилотов Формулы-1 в эпоху граунд-эффекта по версии Motorsport Week:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Фернандо Алонсо («Альпин»/«Астон Мартин»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»/«Феррари»).

7. Карлос Сайнс («Феррари»/«Уильямс»).

8. Оскар Пиастри («Макларен»).

9. Пьер Гасли («Альфа Таури»/«Альпин»).

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»/«Кик-Заубер»).

С 2022-го по 2025-й чемпионами становились лишь два пилота — Макс Ферстаппен (трижды) и Ландо Норрис. Всего на счету нидерландца четыре титула.