Motorsport Week представил топ-10 пилотов Формулы-1 в эпоху граунд-эффекта

Автоспортивное издание Motorsport Week представило рейтинг 10 лучших пилотов Формулы-1 в эпоху действия регламента с граунд-эффектом — с 2022 по 2025 год.
Топ-10 лучших пилотов Формулы-1 в эпоху граунд-эффекта по версии Motorsport Week:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Фернандо Алонсо («Альпин»/«Астон Мартин»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»/«Феррари»).
7. Карлос Сайнс («Феррари»/«Уильямс»).
8. Оскар Пиастри («Макларен»).
9. Пьер Гасли («Альфа Таури»/«Альпин»).
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»/«Кик-Заубер»).
С 2022-го по 2025-й чемпионами становились лишь два пилота — Макс Ферстаппен (трижды) и Ландо Норрис. Всего на счету нидерландца четыре титула.