Лоран Мекис объяснил, почему «Ред Булл» продолжал развивать болид 2025 года

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис объяснил решение коллектива развивать болид RB21 вместо направления ресурсов на машину 2026 года.

«Для нас стало совершенно очевидно, что мы не хотели просто перевернуть страницу и строить иллюзии, что, хотя машина 2025 года не соответствовала уровню, необходимому для борьбы за титул, в 2026 году у нас всё волшебным образом получится. Поэтому мы не хотели идти по этому пути. Мы решили двигаться по этой траектории — нам необходимо докопаться до сути этого проекта.

Нам нужно понять, почему он не показывает требуемую производительность, потому что, в принципе, в следующем году мы будем использовать те же инструменты, те же процессы, те же методики. И да, возможно, мы потеряли немного времени, следуя этим путём, но мы не хотели выбирать маршрут пустых надежд. Так что… было ли это сложно? Нет. В правильности этого подхода мы были убеждены очень и очень твёрдо, начиная с самого начала лета», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

