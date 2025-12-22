«Надеюсь, не заставит нас плакать». Туррини — о новом болиде «Феррари»

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини поделился своими эмоциями в ожидании презентации команды Формулы-1 «Феррари».

«Помни о смерти» — говорил монах ошеломлённому Массимо Троизи в фильме «Нам остаётся только плакать». Неаполитанский актёр чудесно ответил: «Сейчас запишу». Так вот, запишите и вы дату: 23 января в Фьорано — презентация новой «Феррари» Леклера и Хэмилтона. И сразу на трассу — 100 км. Будем надеяться, что эта «Красная», собственно, не заставит нас плакать. Уж коли на то пошло, может, сменим ей шифр, код, название: эти две буквы, SF, в меланхоличном 2025-м расшифровывались как «Стой, Феррари» («Sta Ferma»).

Со времён Энцо Феррари существует традиция: на Рождество топ-менеджмент компании из Маранелло встречается с прессой. Великий Старец, Монтеземоло и Маркионне это ценили — это был способ подчеркнуть важность гоночного подразделения. Однако у Джона Элканна другой стиль, он никогда не показывался на публике. И на этот раз — тоже. К счастью, мудрый Пьеро Феррари материализовался: сердцу не прикажешь», — написал Туррини в своём блоге.