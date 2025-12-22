«Сверхспособность, которую каждый хотел бы». Попов назвал, в чём силён Макс Ферстаппен

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене из команды «Ред Булл», обсуждая летние цитаты нидерландца, когда он не ожидал более ни одной победы в сезоне-2025.

«Его ещё сила в том, что он такой «ноу драма». Вот если Джордж Расселл, наоборот, «мистер драма», то Макс настолько, что говорят, приземлённый человек. Это не значит, что он там глупый или какой, а просто мегачестный. И не потому, что он честный, что такой хороший, а просто вот ему плевать реально. И это сила, на самом деле, сверхспособность, которую каждый хотел бы в себе иметь, но не каждый может в себе иметь.

Я всегда этому завидую, по-хорошему. Вот в Максе эта особенность раздута до неимоверных пределов. То есть когда он говорит [летом, что сомневается в ещё одной победе в сезоне], это не потому, чтобы обмануть «Макларены»… Нет. У него тоже есть работа с соперником, на пресс-конференциях он иногда ввернёт что-нибудь, когда он видит, что Ландо слаб, то подтолкнёт, чтобы ещё слабее стал, сомневался ещё больше, у него это есть, естественно. Но вот в таких вещах он говорит реально, что думает.

И на тот момент дела у него действительно шли так, что он был уверен, что они не выиграют больше ни одной гонки. Однако именно с этого момента они выиграли, ну если не всё, то если б был плей-офф, то там бы он досрочно закончился», — сказал Попов во время трансляции в своей группе во «ВКонтакте».